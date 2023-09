Luciana Gimenez ostenta curvas impecáveis ao recordar fotos nas Maldivas: "Perfeita"

A apresentadora Luciana Gimenez arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar as fotos de sua viagem

A apresentadora Luciana Gimenez impressionou os seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de fotos exibindo seu corpo escultural. Ela aproveitou o dia de TBT para recordar uma viagem que fez para as Maldivas.

Nas fotos postadas no feed do Instagram nesta quinta-feira, 28, a artista exibe suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni com amarração na cintura, enquanto fazia várias poses em meio ao cenário paradisíaco.

Ao dividir as imagens, Gimenez falou sobre a mudança do tempo. "O sol nos deixou hoje, então vamos de #TBT desse dia lindo em Maldivas! O tempo passou tão rápido que a gente nem sequer notou… Saudades dessa praia", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores rasgaram elogios nos comentários. "Perfeita", disse uma internauta. "Gata demais", afirmou outra. "Maravilhosa", falou uma seguidora. "Corpo perfeito", comentou mais uma. "Que mulher linda", escreveu uma fã.

Luciana, vale lembrar, é mãe de Lorenzo, de 12 anos, fruto de seu casamento com o empresário Marcelo de Carvalho, e de Lucas Jagger, de 24, seu filho com o cantor Mick Jagger. O astro, que tem oito filhos, revelou em entrevista ao The Wall Street Journal que pretende doar a maior parte de sua fortuna para a caridade. "Eles não precisam de US$ 500 milhões para viver", afirmou ele.

Confira as fotos:

Nova cirurgia

A apresentadora Luciana Gimenez precisará passar por uma nova cirurgia. O médico da artista analisou o osso da perna que foi fraturado no acidente de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, e explicou que um dos parafusos será retirado.

No vídeo postado nos Stories do Instagram, o médico deu boas notícias sobre a recuperação da estrela da RedeTV!, que sofreu o acidente quando estava curtindo as férias ao lado dos filhos, Lucas Jagger, 24 de anos, e Lorenzo, de 12. "Fratura consolidada", disse o profissional. "Não acredito!", celebrou ela. O doutor completou: "A fratura colou completamente. 100%. Fim. Já pode ir para o esqui de novo. Aliás, precisa marcar para perder o medo", brincou ele. "Você está zerada", completou.