Luciana Gimenez impressiona ao apostar em look curto e transparente

A apresentadora Luciana Gimenez ganhou elogios ao surgir toda produzida nas redes socias

A apresentadora Luciana Gimenez, que recentemente abriu o álbum de fotos de sua viagem com o filho mais novo, Lorenzo, fruto de seu casamento com o ex-marido Marcelo de Carvalho, arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao postar algumas fotos toda produzida.

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta terça-feira, 18, a artista surge usando um cropped transparente preto e uma minissaia, além de botas. O look escolhido pela famosa deixou em evidência sua cintura fininha e suas pernas torneadas.

Ao dividir o registro, Gimenez deixou uma mensagem. "Que nossos dias sejam sempre de sol. Registro de uma hora que o solzinho veio me visitar, deu saudade!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios para a apresentadora nos comentários. "Perfeita. Eu amo", disse uma seguidora. "Uma verdadeira obra de arte esculpida pelos deuses", escreveu outro. "Uma linda mulher", falou uma fã. "Maravilhosa", comentou uma admiradora.



Recentemente, Gimenez impressionou os seguidores ao usar uma mala luxuosa da marca de luxo Gucci, avaliada no mercado em R$ 14 mil. Ela também exibiu seu tênis Adidas, modelo em parceria com a M&Ms, que custa quase R$ 700.

Confira as fotos:

Gimenez fala sobre cirurgia plástica polêmica

A apresentadora Luciana Gimenez deu sua opinião sincerona sobre cirurgia plástica polêmica. No mais novo episódio de seu podcast 'Bagaceira Louca', que trouxe a ex-BBB Marcela McGowan como convidada, a comunicadora falou sobre a ninfoplastia.

A cirurgia plástica é feita na região íntima feminina e procura reduzir o tamanho dos pequenos lábios para rejuvenescer o local, e a artista comentou sobre o assunto, trazendo o que observou sobre o procedimento. "Virou moda. Você vê nos filmes pornôs as 'pererecas' tudo parecidas", disse ela. "É toda 'perereca' igual. Eu acho que elas cortam todas", finalizou.