Luciana Gimenez dá sua opinião sobre cirurgia plástica polêmica: "Virou moda"

Em seu podcast 'Bagaceira Louca', Luciana Gimenez revelou sua opinião sobre cirurgia plástica polêmica

A apresentadora Luciana Gimenez deu sua opinião sincerona sobre cirurgia plástica polêmica. No mais novo episódio de seu podcast 'Bagaceira Louca', que trouxe a ex-BBB Marcela McGowan como convidada, a comunicadora falou sobre a ninfoplastia. A cirurgia plástica é feita na região íntima feminina e procura reduzir o tamanho dos pequenos lábios para rejuvenescer o local.

Marcela, que também é ginecologista, deu a sua opinião sobre o procedimento. "Eu particularmente sou contra. Acho que é uma agressão muito grande para o seu corpo", disse a influenciadora. Contudo, ela também explicou que o procedimento é recomendado para pessoas com lábios pequenos muito grandes, que chegam ao ponto de causarem dor.

Luciana também comentou sobre o assunto, trazendo o que observou sobre o procedimento. "Virou moda. Você vê nos filmes pornôs as 'pererecas' tudo parecidas", disse a apresentadora. "É toda 'perereca' igual. Eu acho que elas cortam todas", finalizou.

Marcela finaliza o assunto dizendo que é uma questão problemática "Se isso está te trazendo um prejuízo na sua vida sexual, eu acho super válido. Mas fazer só por estética, acho que a gente tem que tomar cuidado com o lugar que estamos entrando", alertou a médica.

Luciana Gimenez impressiona ao exibir corpão escultural coberto de lama

No início do mês, a apresentadora Luciana Gimenez curtiu suas férias em Tel Aviv, Israel, e aproveitou para cuidar da pele espalhando lama do Mar Morto em seu corpo, já que alguns especialistas acreditam ela esfolia e limpa profundamente.

A artista compartilhou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos em que aparece usando um biquíni fio-dental verde, exibindo suas curvas impecáveis em meio ao lindo cenário, e falou sobre a experiência de conhecer o Mar Morto e de espalhar lama pelo corpo.

"Foi mágico! Que experiência sem igual! A gente ouve falar, mas viver a experiência do Mar Morto, que na verdade é um lago, é única. Primeiro que ele foi formado pela separação das placas tectônicas, ou seja, uma obra exuberante da natureza. Depois, porque senti uma energia muito boa estando ali, flutuar naquelas águas é diferente de qualquer outra", começou ela.

Em seguida, Gimenez falou sobre a lama e ressaltou que vale muito a pena experimentar. "Sem contar que vivi a experiência da lama e suas propriedades de regeneração. Sei que a gente fica ridícula passando lama pelo corpo e parecendo sei lá o que, mas vale muito a pena. Minha pele saiu parecendo uma seda. Não à toa, era um lugar muito frequentado por Cleópatra, que adorava as propriedades medicinais desse lugar. Super recomendo!", completou ela.

A publicação recebeu diversos elogios dos internautas. "Arrasou", disse uma seguidora. "É bela até com lama", brincou outra. "Linda", afirmou uma fã. "Linda como sempre. Radiando juventude", falou mais uma.