Luciana Gimenez viaja com mala de R$ 14 mil: 'Charmosa e rica'

Com look confortável, Luciana Gimenez posa com mala de grife enquanto se prepara para viagem

A apresentadora Luciana Gimenez posou para seus seguidores do Instagram para anunciar que está indo viajar. Ela apareceu toda espontânea, com look confortável, na frente de espelhos e esbanjou riqueza com seus acessórios.

No último dia 10 de junho, ela apareceu segurando uma mala de viagem de grife, da marca de luxo Gucci, avaliada no mercado em R$ 14 mil. Ela também exibiu seu tênis Adidas, modelo em parceria com a M&Ms, que custa quase R$ 700.

"Próxima parada: Diversão à céu aberto com meu amor Lolozito!", escreveu a apresentadora na legenda. Mais tarde, ela compartilhou nos stories que está passando tempo livre em Manaus, no Amazonas, ao lado de seu filho Lorenzo Gabriel, de 11 anos.

Nos comentários da publicação, amigos e seguidores deixaram comentários com elogios. "Mulher pare de ser linda, charmosa e rica", enalteceu admiradora. "Que bolsa linda, eu amei!", comentou outro seguidor.

Luciana Gimenez divide opiniões ao compartilhar treino

Nesta segunda-feira, 10, Luciana Gimenez causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram um pouco do seu treino. A apresentadora surgiu exercitando e fazendo Pilates em sua casa.

A comandante do programa “SuperPop” surgiu em sua casa treinando com um aparelho de Pilates na sua luxuosa casa. Luciana surgiu com um conjunto azul-piscina composto por um top e uma calça legging.

“Começando segunda-feira do melhor jeito”, comentou a mãe de Lucas e Lorenzo na legenda das fotos em que aparecia se exercitando no início da semana.

Os seguidores de Luciana adoraram as fotos de treino e boa parte rasgou elogios nos comentários da postagem! “Lindíssima”, escreveu uma fã. E outo seguidor comentou: “Tão linda, Gimenez”. E outro admirador elogiou: “Que corpão espetacular”.

“Amei o look”, ainda declarou uma fã. E outra seguidora ainda reagiu às fotos dizendo: “Meu Deus! Por que tanta beleza em uma única pessoa?”. Uma admiradora também elogiou: “A modelo mais linda do mundo”.

Porém, as fotos da apresentadora do canal RedeTV não ficaram livres de críticas por parte de alguns seguidores. Uma espectadora escreveu nos comentários: “Gente do céu, que coisa magra... ela é muito bonita mas muito magra”.

Vale lembrar que Luciana está fazendo Pilates para se recuperar de um acidente sofrido em janeiro deste ano. A ex-esposa de Marcelo de Carvalho teve que realizar uma operação na perna por conta de um acidente enquanto esquiava com seus filhos.

A apresentadora segue se recuperando e recentemente comentou em suas redes sociais sobre andamento de sua melhora nas pernas: “Sigo em recuperação de um acidente grave... Percentual de massa magra, consegui reaver 1 kg”.