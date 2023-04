Luciana Gimenez eleva as temperaturas das redes sociais ao posar de biquíni

A apresentadora Luciana Gimenez anunciou ida à praia e posou apenas de biquíni em suas redes sociais

Nesta segunda-feira, 24, Luciana Gimenez deixou seus seguidores babando ao compartilhar fotos apenas de biquíni.

Em seu Instagram, a apresentadora surgiu ostentado sua boa forma ao posar com um biquíni azul com detalhes coloridos nas alças.

A comandante do Superpop ainda vestia uma calça branca, um boné roxo e levava duas grandes malas vermelhas nas mãos.

“Vocês também viajam com a mala de mão cheia de biquínis? #Deu praia”, escreveu Luciana na legenda das fotos feitas por Whagner Duarte.

Os seguidores da apresentadora da RedeTV adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “A mulher mais bonita do Brasil”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Um espetáculo de mulher”.

Luxo!

Na semana passada, Luciana surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos nos bastidores das gravações do Superpop.

A apresentadora surgiu com um look luxuoso todo preto que caiu muito bem com o colar de brilhantes que ela usava.