Luciana Gimenez eleva à temperatura da web ao surgir com a barriga de fora em look all-black

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos com look todo preto

Nesta quarta-feira, 5, Luciana Gimenez surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos nos bastidores do Superpop.

A apresentadora surgiu nas gravações do programa da Rede TV! Com um look todo preto e que exibia sua boa forma.

Luciana vestia um look composto por um cropped que deixava sua barriga sarada à mostra, calças com correntes prateadas e um par de sandálias.

“Oiê”, escreveu a mãe de Lorenzo Fragali e Lucas Jagger na legenda das quatro fotos feitas por Whagner Duarte.

Os seguidores da apresentadora aprovaram o look e rasgaram elogios nos comentários! “Belíssima”, elogiou uma fã. E outro seguidor comentou: “Que linda”.

“Como te admiro”, escreveu uma outra seguidora. E outro fã reagiu às fotos dizendo: “Você está deslumbrante de luz, Lu. Linda de viver! Leve e solta, como sempre! Amo você”.

Mãe e filho!

Recentemente, Luciana fez outra surpresa para seus fãs nos bastidores do Superpop. A apresentadora posou para fotos com o filho mais velho.

Luciana e Lucas surgiram abraçados em uma foto compartilhada nos stories da mãe coruja que se declarou para o filhão.