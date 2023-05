Luciana Gimenez causa comoção ao posar com look curtinho em Cannes

A apresentadora Luciana Gimenez recebeu chuva de elogios ao posar com look curtinho e brilhante em Cannes, na França

Nesta quarta-feira, 24, Luciana Gimenez (53) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram, fotos de mais um look em Cannes, na França.

A apresentadora surgiu esbanjando beleza e estilo com um look curtinho e brilhante. Luciana vestia um cropped prateado com brilhantes que deixava parte de sua barriga sarada à mostra.

Para completar o look, a comandante do ‘Superpop’ ainda usava uma calça branca e levava uma bolsa, também de brilhantes, nas mãos. A apresentadora ainda usava o cabelo em um rabo de cavalo.

“Puxadinha no cabelo e tô pronta para outra”, escreveu a mãe de Lucas (24) e Lorenzo (12) na legenda da publicação contendo três fotos.

Nos comentários, a modelo Erika Schneider elogiou a apresentadora da RedeTV e escreveu: “Uau! Gatíssima, Lu”.

Os seguidores de Luciana também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários. “Luciana, você é um arraso”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Linda, maravilhosa”.

Uma seguidora reagiu às fotos dizendo: “Deusa brasileira e miss simpatia”. E uma outra fã escreveu nos comentários: “Que mulher linda”.

Mas, o percurso de Luciana até Cannes não foi fácil. Dias antes de ir para a cidade francesa acompanhar o tradicional festival de cinema e participar de eventos, Luciana foi diagnosticada com uma infecção e teve que ficar internada em um hospital.

Vale lembrar que, além da infecção, a apresentadora segue se recuperando de um acidente de ski que sofreu em janeiro deste ano. Porém, após alguns dias no hospital, Luciana recebeu alta e pôde viajar.

Cannes!

Quem também está esbanjando beleza no festival de Cannes é a influenciadora Rafa Kalimann (30). A ex-BBB posou para fotos nas ruas da cidade francesa com um look preto e branco elegante.

Mas não foi apenas pelos looks que Rafa chamou a atenção. A participante do BBB 20 levou seu novo namorado Antônio Bernardo Palhares para acompanhá-la no festival.