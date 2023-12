Luciana Gimenez arranca suspiros com look ousado: "Lindíssima"

Luciana Gimenez aposta em look com body ousado e arranca suspiros ao posar na rua para novos cliques nas redes sociais; confira!

A apresentadora Luciana Gimenez mostrou mais uma vez que entende e arrasa na moda. Nesta sexta-feira, 22, a comandante do Super Pop surgiu com um look super ousado e chocou seus seguidores ao aparecer belíssima nas redes sociais.

Em novas fotos publicadas em seu perfil oficial do Instagram, a famosa posou com um body diferentão, com recortes estratégicos e entrelaçados por todo o corpo, além de costas abertas. Para complementar o visual, Luciana escolheu uma linda calça azul-marinho brilhante e acessórios mais pesados, como um colar de corrente.

Com os cliques, que foram feitos em um orelhão de rua, a artista fez um trocadilho com seus seguidores. "Se eu te ligasse agora, o que você me falaria? Boraaaa, quero saber tudo!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para Luciana. "Lindíssima como sempre. Amei o seu look, arrasou", declarou um fã. "Meu Deus você é muito linda. Esse seu sorriso é maravilhoso", enalteceu outro. "A mais linda do planeta", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Solteira, Luciana Gimenez assume ser 'baladeira'

Em conversa com a CARAS Brasil na 3ª edição do prêmio TikTok Awards no último dia 13, a apresentadora Luciana Gimenez assumiu ser "baladeira". Ela ainda fez um balanço de 2023 e contou os eventos que curtiu ao longo do ano.

"Sempre fui baladeira, o que aconteceu é que dessa vez eu postei", assegurou Luciana Gimenez. "Estou muito feliz com essa história de poder estar saindo, andando no meio da multidão. Eu gosto de pessoas, é muito feliz. Eu sou baladeira, vou pro Carnaval, já fui pro Burning Man [evento de contracultura realizado anualmente no Black Rock Desert, Nevada, EUA]... vou aproveitar até o talo."

Luciana Gimenez ainda contou que conseguiu tirar um balanço positivo do ano de 2023, mesmo após ter sofrido um acidente de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, em meados de janeiro. Ela esquiava com os dois filhos, Lucas e Lorenzo, quando não conseguiu frear durante uma descida.

"Foi um ano um pouco diferente, fiquei a primeira parte inteira em reabilitação. No final estou aqui em cima no meu salto e curtindo muito a vida. Fiquei meio no zero à zero, não estou no negativo não", completou a apresentadora.