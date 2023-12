Luciana Gimenez assume ser 'baladeira': 'Estou solteira, vamos curtir'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Luciana Gimenez também fez balanço do ano de 2023 e contou novidades para o próximo ano

Luciana Gimenez (54) foi mais uma das celebridades que esteve presente na 3ª edição do prêmio TikTok Awards na noite desta terça-feira, 12. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora assumiu ser "baladeira" e ainda fez um balanço do ano de 2023. "Estou solteira, então vamos curtir."

"Sempre fui baladeira, o que aconteceu é que dessa vez eu postei", assegurou Luciana Gimenez . Nesta semana, um registro da apresentadora curtindo uma festa de música eletrônica se tornou viral na web. Porém, ela afirma que as festas não são novidades.

"Estou muito feliz com essa história de poder estar saindo, andando no meio da multidão. Eu gosto de pessoas, é muito feliz. Eu sou baladeira, vou pro Carnaval, já fui pro Burning Man [evento de contracultura realizado anualmente no Black Rock Desert, Nevada, EUA]... vou aproveitar até o talo."

Luciana Gimenez ainda contou que conseguiu tirar um balanço positivo do ano de 2023, mesmo após ter sofrido um acidente de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, em meados de janeiro. Ela esquiava com os dois filhos, Lucas e Lorenzo, quando não conseguiu frear durante uma descida.

"Foi um ano um pouco diferente, fiquei a primeira parte inteira em reabilitação. No final estou aqui em cima no meu salto e curtindo muito a vida. Fiquei meio no zero à zero, não estou no negativo não", completou a apresentadora.

Para o ano de 2024, ela continuará com o podcast Bagaceira Chique e também seguirá no comando do programa Super Pop. Além disso, ela não esconde a animação em ir para o Carnaval de Salvador, que irá trabalhar pela primeira vez no evento.

Por fim, Luciana Gimenez ainda revela que aprendeu bastante com os conteúdos do TikTok, e que costuma se divertir com as coreografias do aplicativo. "As dancinhas todas, eu adoro fazer. Sou meio desconfigurada então está sendo ótimo."

CONFIRA VÍDEO DA ENTREVISTA DE LUCIANA GIMENEZ À CARAS BRASIL: