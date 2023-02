Longe do carnaval, Kelly Key ostenta barriga tanquilo em fotos de biquíni

Em Angola, Kelly Key ostenta o corpaço escultural em fotos de biquíni fininho e deixa tatuagem no quadril à mostra

A cantora Kelly Key elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar novas fotos apenas de biquíni. Longe da folia do carnaval, a musa está vivendo em Angola com a família há alguns meses. Neste final de semana, ela foi curtir um passeio em um rio e ostentou seu corpaço escultural.

Nas redes sociais, ela mostrou um álbum de fotos usando apenas um biquíni amarelo enquanto se divertia em um jet ski ao ar livre. Na imagem, ela ostentou sua barriga trincada e uma tatuagem na região do quadril.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key fala sobre os cuidados com a beleza

Recentemente, Kelly Key contou sobre como cuida de sua beleza. "Poxa que coxa. Alimentação é tudo!!!! Não adianta nada pegar pesado na academia por quase 2h se no restante do dia você não se dedicar também na alimentação!", disse ela.

E completou: "Treino e alimentação precisam andar lado a lado! A… Mas ela tem isso. A… Mas ela aquilo

Mas nada, musa! Não se iluda! Não existe milagre! Com tudo isso aí eu me dedico todos os dias! E ainda estou no caminho! Não treina e não se alimenta bem só para você ver!".

Logo depois, ela contou sobre o início na vida saudável. "Claro que agora me sinto em um outro momento! Comecei treinando 30min por dia… Não sabia nem como montar meu prato! Tinha objetivos diferentes! Só queria ser saudável… Não olhava ainda para a questão estética… Mas ganhei gosto! Ao longo desse processo eu aprendi tanta coisa! Estudei tanto... Tenho prazer em ver do que sou capaz! Prazer em ver a “mágica acontecer” com DISCIPLINA! 9 anos de vida saudável! Novos hábitos! Nunca é tarde, se cuide", finalizou.

