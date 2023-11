Lívia Andrade ostenta curvas impecáveis ao renovar o bronzeado na praia: "Que corpaço"

A apresentadora Lívia Andrade ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir aproveitando o dia na praia

Lívia Andrade elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 14, ao compartilhar novas fotos exibindo seu corpaço escultural. Nas fotos postadas no feed do Instagram, ela ostentou suas curvas impecáveis ao surgir aproveitado o dia ensolarado em uma praia.

Para aproveitar o momento de lazer, a artista, que faz parte do programa Domingão com Huck, da Globo, surgiu usando um biquíni verde neon e óculos escuros, enquanto caminhava fazendo pose pela areia, após dar um mergulhar no mar. "E aí, qual é a temperatura?", provocou a loira na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e uma chuva de elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Meu Deus, que corpaço", escreveu outra. "Cada vez mais linda", afirmou uma fã. "Eita mulher, hoje suas inimigas vão ter uma noite difícil vendo esse show de beleza", comentou mais uma.

Recentemente, Lívia impressionou os internautas com mais uma de suas produções arrasadoras. Para curtir a noite, ela chamou a atenção ao eleger um look com um decote bastante generoso. Usando um vestido com abertura até o umbigo, a ex-SBT apareceu sem sutiã e exibindo seu decote marcado com elegância. Além da abertura generosa, a peça escolhida pela artista ainda apresentou mangas com plumas. "Calada noite preta", disse ela na legenda.

Confira as fotos:

Lívia Andrade arrasa ao surgir com look transparente

A apresentadora Lívia Andrade mostrou sua transformação para o Halloween. A famosa se transformou em uma bruxa deslumbrante e chamou a atenção com sua fantasia e maquiagem para o momento.

Usando um vestido transparente e uma maquiagem marcante, a integrante do Domingão Com o Huck deu um show de beleza com atitude. "Ela tá chegando", avisou a loira ao exibir seu antes e depois surpreendente. Veja a produção!