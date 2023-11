Lívia Andrade impressiona com look com decote no umbigo: 'Que isso?'

Com vestido aberto até o umbigo, Lívia Andrade impressiona ao surgir arrasadora para ocasião

A apresentadora Lívia Andrade impressionou com mais uma de suas produções arrasadoras. No último final de semana, a loira chamou a atenção ao exibir um look que elegeu para curtir a noite sem economizar no decote.

Usando um vestido com abertura até o umbigo, a ex-SBT apareceu sem sutiã e exibindo seu decote marcado com elegância. Além da abertura generosa, a peça escolhida pela integrante do Domingão Com o Huck ainda apresentou mangas com plumas.

"Calada noite preta", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Gente!", exclamou a atriz Carolina Dieckmann. "É cada vestido melhor que o outro", aprovaram o estilo da musa. "Que isso, mulher?", admiraram.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade impressionou ao apostar em um look transparente para o Halloween.

Veja o vestido decotado de Lívia Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade ganha surpresa do namorado na cama

Sem maquiagem, Lívia Andrade surgiu plena segurando seu buquê imenso. A artista então falou sobre estar muito feliz ao lado de Marcos Araújo, com quem teve um início perturbado por conta de polêmicas envolvendo a ex-esposa e mãe dos filhos dele, a influenciadora Pétala Barreiros.

"3 anos de cafezinho na cama com flor arrancada do jardim... E desde então, sou mais feliz", falou a integrante do Domingão com o Huck ao exibir a selfie com o outro mimo feito pelo eleito.

Acostumados a viajar bastante, nas últimas semanas, o casal estava em Ibiza, na Espanha. Por lá, os pombinhos curtiram uma noitada e Lívia Andrade roubou a cena ao surgir com um look micro nada discreto.

Leia também:Por que Dona Dea alfinetou Lívia Andrade? Entenda a rixa da atriz com Pétala Barreiros