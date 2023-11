De vestido transparente, Lívia Andrade arrasa ao surgir em clima de Halloween

Lívia Andrade arrasa com produção surpreendente de Halloween e impressiona com look transparente

A apresentadora Lívia Andrade mostrou sua transformação para o Halloween. Nesta terça-feira, 31, a famosa se transformou em uma bruxa deslumbrante e chamou a atenção com sua fantasia e maquiagem para o momento.

Usando um vestido transparente e uma maquiagem marcante, a integrante do Domingão Com o Huck deu um show de beleza com atitude. "Ela tá chegando", avisou a loira ao exibir seu antes e depois surpreendente.

"Ela veio", avisou ao surgir toda montada. Nos comentários, os internautas ficaram impactados com a fantasia da ex-SBT. "Diva suprema", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, ao curtir mais uma de suas viagens, Lívia Andrade arrancou mais elogios ao aparecer na piscina usando um biquíni transparente.

Lívia Andrade abre o jogo sobre sua ausência em especial no SBT

Lívia Andrade fez sucesso durante a sua trajetória no SBT ao lado do apresentador Silvio Santos no Programa Silvio Santos. No entanto, ela ficou de fora da gravação da edição especial de 60 anos do programa. Por isso, vários internautas questionaram o motivo da ausência dela e a estrela respondeu.

"Não fui e está tudo bem! Consegui me despedir e agradecer pessoalmente, ouvi coisas da boca dele que levo pra vida! Ele sabe quem sou, o que eu fiz e o quanto somei. E isso é o que realmente importa, ninguém contou, não foi recado e nem fofoca. Não é o que parece ser, é o que é!”, afirmou.

Recentemente, a famosa chorou no palco do programa de Luciano Huck ao relembrar de Silvio Santos. “Eu estou rindo e chorando ao mesmo tempo. É um negócio muito louco que deu na minha cabeça agora. Sisi, eu sei que vai chegar até aí: eu estou morrendo de saudade de você. Ele com certeza vai ver. Estar aqui em um domingo… A gente falar de domingo é falar de Silvio. Foram mais de 10 anos ali do lado dele. Quando o auditório pegou o pompom, já me deu um negócio, minha cabeça deu uma bugada”, disse ela.