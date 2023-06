Lívia Andrade escandaliza ao surgir completamente nua: "Beleza esplêndida"

A apresentadora Lívia Andrade impressionou os seguidores ao surgir nua à beira da piscina

A apresentadora Lívia Andradearrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 21, ao publicar uma sequência de fotos ousados à beira da piscina durante sua viagem romântica com o namorado.

Nos cliques compartilhado no feed do Instagram, a contratada da TV Globo surge deitada na borda da piscina, completamente nua, cobrindo os seios com os braços, enquanto faz diversas poses. Ao fundo também é possível ver o mar.

Lívia, que completou 40 anos nesta última terça-feira, 20, também postou uma foto agarradinha com o namorado, o empresário Marcos Araújo. Já na legenda, a apresentadora fez uma reflexão. "Renasça todos os dias de sua vida, com novos sentimentos, sensações, pessoas, lugares, oportunidades... Viva várias vidas em uma só vida!", escreveu a artista.

Os internautas encheram a postagem de curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Sem palavras. Uma obra de arte", comentou uma fã. "Uma piscina e o sol iluminando essa beleza esplêndida", comentou uma admiradora.

Confira as fotos de Lívia na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Comemoração luxuosa

A apresentadora Lívia Andrade comemorou seu aniversário de 40 anos nesta terça-feira, 20, em grande estilo. Na rede social, ela mostrou que curtiu o momento especial em um local belíssimo e roubou a cena ao surgir de biquíni com um buquê de flores.

Após passar o dia aproveitando a piscina, a famosa mostrou que à noite saiu para jantar com o namorado milionário, o empresário Marcos Araújo. Com um look todo azul, a loira surgiu deslumbrante brindando o novo ciclo e com flores nas mãos. "Que comecem as comemorações...", exibiu os cliques encantadores do momento.

