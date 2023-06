Lívia Andrade ostenta curvas impecáveis em cliques de biquíni à beira da piscina

A aniversariante do dia, a apresentadora Lívia Andrade exibiu seu corpaço ao renovar o bronzeado

Lívia Andradeelevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar três cliques exibindo toda sua beleza escultural. A apresentadora está completando 40 anos de vida nesta terça-feira, 20, e aproveitou para curtir uma viagem romântica com o namorado, o empresário Marcos Araújo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a contratada da TV Globo surgiu usando um biquíni fininho enquanto renovava o bronzeado à beira da piscina, deixando suas curvas impecáveis em evidência. Além disso, em uma das fotos, ela aparece segurando um buquê de rosas-vermelhas.

Na legenda da publicação, Lívia refletiu sobre o novo ciclo e agradeceu as mensagens de carinho. "A vida é surpreendente, o que estava bom vai ficando ainda melhor!!! Muito obrigada pelas mensagens de carinho #bday", escreveu ela.

Mais cedo, a apresentadora surgiu brindando a data com o companheiro e falou sobre o novo ciclo. "Seguindo minha jornada feliz, adaptando meu corpo ao meu espírito cigano, aventureiro, destemido e incansável! Que comecem as comemorações, que serão compatíveis aos anos muito bem vividos graças a Deus. Agradecendo muito por tudo até aqui", falou ela sobre seu aniversário.

Confira as fotos de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Luciano Huck fala sobre Lívia no 'Domingão'

O apresentador Luciano Huck resolveu fazer uma declaração para a colega de trabalho, Lívia Andrade, contratada pela Globo em 2022. Nesta terça-feira, 20, dia em que a loira completa 40 anos, o esposo de Angélica comentou sobre ter a artista em sua atração.

Com uma selfie ao lado da ex-funcionária do SBT, o comunicador enalteceu o talento dela e surpreendeu ao falar por quanto tempo ela poderá ficar no Domingão Com o Huck. "Hoje é dia dela. Sempre gostei da Lívia da TV. Não é à toa que ela está e estará enquanto quis no Domingão. Mas o convívio me fez conhecer uma Lívia ainda mais legal que a da TV. Ganhei uma amiga por quem tenho muito respeito e carinho. Feliz aniversário querida", desejou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!