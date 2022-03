Lívia Andrade choca ao mostrar quase tudo em look de redinha

Ex-apresentadora do SBT, Lívia Andrade apostou em look ousado para evento em Miami e impressionou

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 17h09

A ex-apresentadora do SBT Lívia Andrade (38) surpreendeu ao aparecer com um look ousadíssimo.

Nesta sexta-feira, 26, a loira compartilhou cliques em sua rede social curtindo um evento em Miami e chocou com a roupa usada no momento.

Vestindo um cropped e uma bermuda de redinhas, Lívia Andrade deixou suas curvas à mostra e deu o que falar.

"Aos inimigos do fim… Saúde, muita saúde!", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a famosa recebeu elogios. "Sem defeitos", admiraram. "Linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade arrancou suspiros ao compartilhar fotos usando look de praia deslumbrante em um barco.

Veja o look ousado de Lívia Andrade: