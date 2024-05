Lívia Andrade chama a atenção ao fazer fotos em praia nos EUA

Durante temporal em praia nos EUA, Lívia Andrade chama a atenção ao surgir deslumbrante curtindo a natureza e visual diferente do céu; veja

A apresentadora Lívia Andrade chamou a atenção ao postar novas fotos curtindo uma praia nos EUA em meio a um temporal. Nesta quarta-feira, 22, a famosa compartilhou os registros diferentes e não passou despercebida.

Usando um biquíni azul e se cobrindo com uma toalha colorida, a integrante do Domingão Com o Huck apareceu apreciando o céu cheio de nuvens e com um arco-íris. Apreciando o momento de folga, a loira ainda apareceu com uma taça na mão.

"Viva La Vida", celebrou a famosa o momento fora do Brasil. Nos comentários, a artista recebeu elogios ao esbanjar sua beleza natural. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade surpreendeu o namorado ao fazer vários banquetes especiais para ele celebrar seu aniversário de 50 anos. Aproveitando que estavam nos EUA, ela chamou até o Mickey para animar o café manhã.

Antes de viajar, a apresentadora não deixou de fazer suas doações para o Rio Grande do Sul. Empenhada em ajudar os gaúchos, a famosa lotou aviões com mantimentos e um deles ela até levou pessoalmente ao sul.

Mãe de Lívia Andrade surge em fotos raras com a filha

A mãe de Lívia Andrade teve um Dia das Mães especial no domingo, 12, ao passar a data ao lado da filha enquanto ela trabalhava no Domingão Com o Huck ao vivo. Em sua rede social, a loira mostrou como foi a passagem dela pelos bastidores da atração comandada por Luciano Huck.

Produzidas, a ex-SBT e a mãe fizeram várias fotos ainda no camarim da Globo. A famosa então aproveitou os registros para enaltecer a mulher que lhe deu a vida e sua força. Claro que os cliques raros renderam vários elogios para a dupla e os seguidores não deixaram de notar a beleza dela. Veja fotos do momento.