Lexa enlouquece ao se exibir em piscina na Grécia: 'Gatona'

Cheia de estilo, Lexa enlouquece ao surgir deslumbrante renovando o bronzeado em piscina de hotel grego

A cantora Lexa não para de impressionar os internautas com suas fotos da viagem que está fazendo pela Europa. Nesta quarta-feira, 19, a famosa mostrou que agora está curtindo a Grécia em grande estilo.

Após compartilhar cliques de um passeio de barco, usando minissaia, a esposa de MC Guimê chamou muita atenção ao publicar cliques profissionais que tirou enquanto estava renovando o bronzeado na piscina. No local, ela roubou a cena ao surgir de biquíni.

Vestindo um modelo sem alça, de cor verde e de lacinho, Lexa fez várias poses e chocou com seu físico torneado. "Greece", disse ela o nome do país em inglês na legenda da série de fotos arrebatadoras.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram impactados com a beleza da funkeira. "Arrasa, gatona", escreveram. "Perfeita", enalteceram os fãs. "Deusa master", exclamara outros ao verem os novos cliques.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa e Guimê reatam casamento após polêmicas no Big Brother Brasil 23

Recentemente, a cantora Lexa usou suas redes sociais para anunciar que reatou seu casamento com o funkeiro MC Guimê. Os dois estavam com a relação abalada desde que o artista foi expulso do Big Brother Brasil 23, após ser acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que fazia intercâmbio no reality show brasileiro. Além dele, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato também foi expulso.

“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi a dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. Mc Guimê, te amo”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que foi compartilhada no perfil oficial do Instagram de Lexa.