Leticia Spiller renova o visual com a filha, Stella, e resultado encanta; veja o antes e depois

A atriz Leticia Spiller aproveitou um dia de beleza na companhia da filha, Stella, e impressionou os internautas ao mostrar o resultado do novo visual

Leticia Spiller (49) arrancou elogios dos seus seguidores ao dividir fotos do seu novo visual e o novo look da filha caçula, Stella (11).

A atriz compartilhou fotos ao lado da herdeira e a beleza das duas chamou a atenção dos admiradores da família.

Nas imagens, mãe e filha posam em frente ao espelho exibindo os cabelos mais claros e iluminados.

Ainda na publicação, Leticia revelou que elas estão se preparando para uma viagem de férias. "Eu e ela! Partiu férias!", escreveu a artista na legenda.

"Que lindezas", disse uma seguidora; "Gente do céu! Essa é a Stella!? My Gosh! Como cresceu! Ta lindissima!", disparou outra; "Ficaram ainda mais bonitas", comentou um terceiro.

Pedro Novaes (25) também não ficou de fora e se declarou para a dupla. "Meus amores infinito", disse.

