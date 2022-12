Larissa Manoela encanta web com fotos em praia do Rio de Janeiro

A atriz Larissa Manoela dividiu registros nas redes sociais ao lado do namorado André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela (21) curtiu o domingo, 11, em uma praia do Rio de Janeiro. Ao lado do namorado André Luiz Frambach (25) e de alguns amigos, ela dividiu cliques nas redes sociais.

"Finalmente o verão chegando e o tempo abrindo. Errejota não decepciona!", ela escreveu. "Saudade do nosso rj e do nosso quintal né querida?! Te amo, meu amor", postou André.

"Você + mar + pessoas que você ama = TUDO PRA MIM", comentou uma fã. "A vibe da vida dela da uma paz", continuou mais uma.

Larissa Manoela fala sobre ter sido 'neta fictícia' de Erasmo Carlos: ''Presente na minha vida''

Em 2020, a atriz Larissa Manoela estreou como neta de Erasmo Carlos (1941-2022) no filme Modo Avião, da Netflix. Dois anos depois, a artista hoje lamentou a morte de seu "avô", após saber de seu falecimento.

Em sua rede social, a famosa, que conheceu seu namorado no mesmo filme, recordou fotos ao lado do cantor e falou sobre a experiência inesquecível que teve ao trabalhar com ele na história.

"“Você me julgou sem nem me ouvir” Ana minha personagem dizia isso pro avô Germano no filme da @netflixbrasil: Modo Avião. Você, Erasmo, me acolheu sem nem me conhecer! Nossa troca foi preciosa. Ter sido sua neta fictícia foi um privilégio", começou dizendo.

"Aprendemos juntos, demos boas risadas, falamos besteiras, fizemos cenas incríveis e tivemos momentos muito especiais que carrego no meu peito. Hoje ele tá apertado com a sua partida! É doído saber que não teremos mais o nosso Tremendão, logo ele que marcou uma geração, mudou a história da música e carregou milhões de fãs brasileiros mundo afora", lamentou ela.

Larissa Manoela continuou falando sobre a importância de Erasmo. "Ele leva consigo sua genialidade mas nós levaremos seu legado adiante pra que jamais possamos esquecer da sua presença. Obrigada Erasmo! Obrigada por tanto! Foi uma honra, um privilégio, um presente na minha vida! Descanse em paz. Meus sentimentos a família, amigos & fãs", agradeceu e mandou forças para a família.