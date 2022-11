Larissa Manoela aposta em vestido justo com degradê de laranja e arranca suspiros

A atriz Larissa Manoela compartilhou o figurino em seu perfil no Instagram e recebeu elogios

A atriz Larissa Manoela (21) arrancou suspiros dos internautas nesta quarta-feira, 23, após posar com um vestido laranja justo com degradê para o amarelo e meia-calça na mesma paleta de cores.

Os cabelos da atriz estavam soltos e levemente ondulados. A maquiagem destacou os olhos e foi finalizada com batom nude.

O vestido utilizado por Larissa é de uma grife querida das famosas, da coleção verão 2022. Com efeito de transparência, o look ressaltou a silhueta da artista.

Nos sites internacionais de multimarcas, este vestido com decote de ombros à mostra e manga assimétrica custa aproximadamente R$ 5.600.

Em uma publicação feita em seu perfil no Instagram, a atriz recebeu elogios. "Perfeita", comentou a atriz Bruna Griphao (23). "Uma deusa", declarou a influenciadora digital Lore Souza (23).

Quem também não deixou de se manifestar foi o ator André Luiz Frambach (25), namorado de Larissa Manoela, que deixou vários emojis de coração nos comentários.

Os fãs de Larissa Manoela também elogiaram os cliques. "Um look bem vibe por do sol no Rio", analisou um internauta. "Que mulher linda", elogiou uma outra.

Larissa Manoela fala sobre ter sido 'neta fictícia' de Erasmo Carlos: ''Presente na minha vida''

Larissa Manoela estreou como neta de Erasmo Carlos (1941-2022) no filme Modo Avião, da Netflix. Dois anos depois, a artista hoje lamentou a morte de seu "avô" nesta terça-feira, 22, após saber de seu falecimento.

Em sua rede social, a famosa, que conheceu seu namorado no mesmo filme, recordou fotos ao lado do cantor e falou sobre a experiência inesquecível que teve ao trabalhar com ele na história.

"“Você me julgou sem nem me ouvir” Ana minha personagem dizia isso pro avô Germano no filme da @netflixbrasil: Modo Avião. Você, Erasmo, me acolheu sem nem me conhecer! Nossa troca foi preciosa. Ter sido sua neta fictícia foi um privilégio", disse Larissa.