Larissa Manoela fala sobre ter sido 'neta fictícia' de Erasmo Carlos: ''Presente na minha vida''

Atriz Larissa Manoela falou sobre ter feito papel de neta em filme com Erasmo Carlos recentemente

Em 2020, a atriz Larissa Manoela (21) estreou como neta de Erasmo Carlos (1941-2022) no filme Modo Avião, da Netflix. Dois anos depois, a artista hoje lamentou a morte de seu "avô" nesta terça-feira, 22, após saber de seu falecimento.

Em sua rede social, a famosa, que conheceu seu namorado, André Luiz Frambach (25), no mesmo filme, recordou fotos ao lado do cantor e falou sobre a experiência inesquecível que teve ao trabalhar com ele na história.

"“Você me julgou sem nem me ouvir” Ana minha personagem dizia isso pro avô Germano no filme da @netflixbrasil: Modo Avião. Você, Erasmo, me acolheu sem nem me conhecer! Nossa troca foi preciosa. Ter sido sua neta fictícia foi um privilégio", começou dizendo.

"Aprendemos juntos, demos boas risadas, falamos besteiras, fizemos cenas incríveis e tivemos momentos muito especiais que carrego no meu peito. Hoje ele tá apertado com a sua partida! É doído saber que não teremos mais o nosso Tremendão, logo ele que marcou uma geração, mudou a história da música e carregou milhões de fãs brasileiros mundo afora", lamentou ela.

Larissa Manoela continuou falando sobre a importância de Erasmo. "Ele leva consigo sua genialidade mas nós levaremos seu legado adiante pra que jamais possamos esquecer da sua presença. Obrigada Erasmo! Obrigada por tanto! Foi uma honra, um privilégio, um presente na minha vida! Descanse em paz. Meus sentimentos a família, amigos & fãs", agradeceu e mandou forças para a família.

Erasmo Carlos morre aos 81 anos de idade

O cantor Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos de idade nesta terça-feira, 22. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Conforme o site G1, ele foi internado às pressas na última segunda-feira, 21, e foi intubado. Por enquanto, a causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

No início do mês de novembro, Erasmo Carlos tinha comemorado a sua alta hospitalar após ficar duas semanas internado. Ele fez uma brincadeira sobre os boatos de que tinha morrido. “Ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital. Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação... Essa foto com a Fernand traduz como estamos felizes”, disse ele na época.

