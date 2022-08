Kylie Jenner esbanja estilo ao postar fotos com vestido jeans

A influenciadora Kylie Jenner compartilhou uma série de fotos vestindo um look jeans diferenciado

Nesta sexta-feira, 5, Kylie Jenner (24) esbanjou elegância e estilo ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos com um look jeans diferenciado.

O vestido usado pela influenciadora era jeans e continha diversas chaves acessórios de metal pendurados.

Para completar o look, a estrela do reality-show The Kardashians ainda calçava longas botas jeans e óculos escuros.

Os fãs de Kylie adoraram a publicação da modelo e empresária! “Você é a mais bonita”, escreveu um seguidor. E outro fã comentou: “Wow linda”.

Recentemente, a irmã de Kylie, Kim Kardashian (41) também compartilhou algumas fotos cheias de estilo ao lado da filha mais velha North (8).

Noite em família!

Na última quinta-feira,4, Kylie curtiu uma noite em família em Londres ao lado da filha Stormi (4) e do namorado Travis Scott (31).

O jantar em família ocorreu no restaurante Nabu na capital da Inglaterra e a influenciadora usaou um vestido curto de veludo.