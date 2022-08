Kim Kardashian faz ensaio futurístico para Kanye West com as filhas: ''Ano 3022''

Kim Kardashian faz ensaio futurístico para nova campanha de Kanye West com as filhas, North e Chicago

A empresária Kim Kardashian (41) e suas duas filhas, North (9) e Chicago West (4), fruto do seu ex-casamento com o rapper Kanye West (44), posaram exibindo looks futurísticos da YEEZY nas redes sociais na última quinta-feira, 04.

A estrela do The Kardashian (Star+) e as meninas combinaram roupas de couro preto com um óculos gigante prateado, ambas da marca de Ye: "Ano 3022, YEEZY SHDZ", escreveu a irmã de Kylie Jenner (24) na legenda, promovendo a linha de óculos de sol.

Kim Kardashian mostra a filha, North West, fazendo sketches para a marca de Kanye West:

Filho de peixinho, peixinho é! Ainda nas últimas semanas, Kim Kardashian compartilhou toda orgulhosa os desenhos da filha mais velha para a marca do pai.

Nos registros, a pequena fashionista – apelidada pelos críticos após sua presença na Paris Fashion Week – segura um de seus esboços de alienígenas feito em um pedaço de papel azul, com óculos de sol e o que parece ser uma trança saindo da boca da figura.