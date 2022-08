Kylie Jenner dá close em busto e exibe decote farto: ''Blush''

Sem nada por baixo, Kylie Jenner dá close em busto e exibe decote farto em clique com vestido branco

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 08h31

A empresária Kylie Jenner (24) deixou os seus milhões de seguidores boquiabertos com um registro poderoso nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 23. Dona de um corpo escultural, a estrela do The Kardashians (Star+) não poupou sensualidade ao divulgar sua nova linha de batons.

Em uma nova postagem no Instagram, a irmã de Kim Kardashian (41) surgiu usando um vestido branco coladíssimo ao seu corpo, com detalhes em partes estratégicas e com um decote pra lá de generoso. Sem nada por baixo, a beldade norte-americana deixou o seu busto em destaque.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam palavras sobre a beleza da socialite: "Você é maravilhosa", disparou uma fã. "Kylie Jenner você é quente", continuou outra. "Você é uma rainha", disse uma outra conta fã-clube.

Ainda nas últimas semanas, Kylie Jenner refletiu sobre o crescimento da filha, Stormi Webster, e falou sobre sua personalidade forte. Ainda nas últimas semanas, a empresária compartilhou uma foto coladinha com a herdeira em seu avião particular e semelhança entre elas impressionou a web.

