Kylie Jenner fala sobre o crescimento da filha e reflete: ''Ela não deixa''

Estrela do 'The Kardashians' Kylie Jenner reflete sobre o crescimento da filha, Stormi Webster, e fala sobre sua personalidade

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 09h47

Kylie Jenner (24) usou as redes sociais na noite da última segunda-feira, 01, para falar um pouco sobre o crescimento da filha primogênita, Stormi Webster (4).

A empresária do clã Kardashian-Jenner, que é mãe de dois, falou que a filha mais velha possui personalidade forte e desde muito nova prefere tomar as suas próprias decisões em relação ao seu estilo.

A estrela do The Kardashians (Star+) aproveitou o momento para recordar uma série de fotos da pequena e em um dos registros lamentou: "Ela não me deixa mais vesti-la", disse ela.

Desde bebê, a filha da empresária com o rapper Travis Scott (31) é uma referência em estilo. Além de ser sempre muito educada e conquistar a web pela sua simpatia, Stormi Webster sempre aparece com roupas grifadas, incluindo Christian Dior, Prada, Dolce & Gabbana e outros.

Ainda nas últimas semanas, Kylie Jenner compartilhou uma foto coladinha com a filha em seu avião particular e semelhança entre elas impressionou a web.

