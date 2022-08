Kim Kardashian posa para fotos em look poderoso

A influenciadora Kim Kardashian compartilhou em suas redes sociais algumas fotos vestindo um look poderoso com uma jaqueta de couro

Nesta terça-feira, 23, Kim Kardashian (41) compartilhou em seu Instagram algumas fotos que deixaram seus fãs babando.

A influenciadora posou com um look composto por uma camiseta branca com uma jaqueta de couro por cima. A ex-namorada de Pete Davidson (28) ainda vestia uma saia transparente e uma bota de veludo cinza.

“O tempo sempre vai dizer”, refletiu a mãe de North (9), Saint (6), Psalm (3) e Chicago (4) na legenda da publicação.

Os cabelos platinados da modelo chamaram a atenção dos seguidores de Kim. “Amei o cabelo”, comentou uma fã.

Os seguidores da estrela do reality-show The Kardashians rasgaram elogios para a filha de Kris Jenner (66). “Linda”, comentou um fã. E outra seguidora elogiou: “Rainha”.

Filha rebelde!

Kim Kardashian passou por um aperto nas redes sociais recentemente ao quase filmar um ato de rebeldia da filha mais velha North.

Enquanto filmava as caras e bocas de North durante um passeio de carro, a modelo foi surpreendida com um quase 'dedo do meio' da filha.