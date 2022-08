Kim Kardashian flagra cena de rebeldia da filha e se surpreende

A socialite Kim Kardashian postou um vídeo com a filha, North, e a sobrinha, Penelope, e se surpreendeu ao flagrar uma rebeldia da herdeira

Kim Kardashian (41) se surpreendeu nesta quinta-feira, 18, com uma cena de rebeldia da filha, North West (9), fruto do seu antigo casamento com Kanye West (44).

A socialite estava se divertindo com a herdeira e a sobrinha, Penelope (10), no carro quando a primogênita arrancou uma careta assustada da matriarca.

Ao som de Versace On The Floor, de Bruno Mars, a empresária brincou com as meninas, que não estavam querendo escutar a cantoria da mais velha. Após registrar, caras e bocas de North, Kim foi surpreendida com um quase 'dedo do meio'. Com o susto, ela acabou finalizando o vídeo rapidamente.

Nos comentários, os fãs da família Kardashian-Jenner falaram: "A vida com crianças é assim", "A gente sempre passa por esses momentos constrangedores", "North adora arrancar sorrisos dos outros", dispararam.

KIM KARDASHIAN E PETE DAVIDSON TERMINAM O NAMORO

Após nove meses de namoro, Kim Kardashian e Pete Davidson (28) teriam terminado. O site americano People, afirmou que uma fonte teria confirmado que a separação ocorreu ainda nesta semana.

O romance entre a influenciadora e o comediante começou em outubro de 2021, quando Kim participou do programa Saturday Night Live, onde Pete trabalhava. Após este primeiro encontro em frente às câmeras, a dupla foi vista de mãos dadas em um parque de diversões, iniciando os rumores de um relacionamento.

