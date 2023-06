Key Alves ostenta corpaço em cliques de biquíni à beira da piscina: "Um mulherão"

A ex-BBB Key Alves chamou a atenção ao exibir seu corpo escultural ao curtir o dia na piscina

A jogadora de vôlei e ex-participante do Big Brother Brasil 23 Key Alves elevou a temperatura das redes sociais na noite desta terça-feira, 20, ao compartilhar novas fotos de biquíni exibindo seu corpo escultural.

Ela está curtindo alguns dias de descanso no Rio de Janeiro, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina. Usando um biquíni preto fio-dental, a influenciadora digital chamou a atenção ao ostentar seu corpo sarado enquanto realizava várias poses.

Ao dividir as imagens no feed do Instagram, Key celebrou o momento de descontração. "Um céu azul e um biquininho preto para colecionar memórias", afirmou a atleta na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da ex-BBB. "É linda demais", disse uma seguidora. "Um mulherão", escreveu outra. "Olha essa postura de milhões! Arrasa muito!", falou uma fã. "A mais gata", afirmou mais uma.

Confira as fotos de Key de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Mudança estética

A ex-BBB Key Alves tem aproveitado todos os benefícios do mundo dos famosos. A jogadora de vôlei revelou ter trocado as lentes de contato dos dentes, para dar uma valorizada no seu visual. Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista Kátia Blume, especialista em odontologia estética, avaliou a troca das lentes de Key, que custaram cerca de R$ 30 mil.

"A Key Alves fez a troca das lentes de porcelana dela por lentes muito mais finas, delicadas e com um aspecto mais natural. Essa é uma tendência atual que a gente está vivendo, porque alguns anos atrás muitos pacientes realizaram as lentes num formato um pouquinho maior, um pouco mais branco e mais reto, era uma tendência deixar os dentes bem retos, com o volume um pouco maior", disse.

"Em questão de valores, essa troca pode ser realizada por lentes de resina, que tem normalmente um valor um pouco mais acessível, ou por lentes de porcelana, isso pode variar de R$ 500,00 até R$ 3.000,00 mil reais por dente", afirmou.

