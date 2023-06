Quanto custou o novo sorriso de Key Alves? Especialista avalia mudança estética

Em entrevista à CARAS, a dentista Kátia Blume analisou mudança em sorriso da ex-BBB Key Alves

A ex-BBB Key Alves (23) tem aproveitado todos os benefícios do mundo dos famosos. Nesta quarta-feira, 14, a jogadora de vôlei revelou ter trocado as lentes de contato dos dentes, para dar uma valorizada no seu visual.

Em seu perfil do Instagram, a musa do OnlyFans deixou claro que estava amando o resultado e revelou que os fãs estavam ansiosos para ver os detalhes da mudança. “Foram muitos pedidos e expectativas para esse sorriso novo”, escreveu na legenda da publicação.

Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista Kátia Blume, especialista em odontologia estética, avaliou a troca das lentes de Key, que custaram cerca de R$ 30 mil .

Segundo Kátia, a ex-BBB optou por lentes com aparência natural, deixando o sorriso artificial para trás. Esta tem sido uma tendência que tem conquistado cada vez mais os brasileiros, que anos atrás acabaram exageraram um pouco no procedimento.

"A Key Alves fez a troca das lentes de porcelana dela por lentes muito mais finas, delicadas e com um aspecto mais natural. Essa é uma tendência atual que a gente está vivendo, porque alguns anos atrás muitos pacientes realizaram as lentes num formato um pouquinho maior , um pouco mais branco e mais reto, era uma tendência deixar os dentes bem retos, com o volume um pouco maior", disse.

Leia também: Irmã de Key, do BBB, cria conta em site de conteúdo adulto: 'Independência financeira'

A dentista confirmou que seus últimos pacientes têm buscado o mesmo resultado durante as consultas: " Os pacientes estão procurando as clínicas para fazer essa mudança, inclusive na minha eu faço muito essa troca, quase 50 % dos meus atendimentos são retrabalhos [...] as pessoas estão buscando muito um dente com um aspecto mais natural" .

Apesar dos valores serem altos, Kátia garante que nem sempre os pacientes precisam pagar fortunas para ter um sorriso perfeito. Trocas de lentes como a da Key Alves custam a partir de R$ 500,00 por dente.

"Em questão de valores, essa troca pode ser realizada por lentes de resina, que tem normalmente um valor um pouco mais acessível, ou por lentes de porcelana, isso pode variar de R$ 500,00 até R$ 3.000,00 mil reais por dente ", afirmou.