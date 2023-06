Irmã de Key, do BBB, cria conta em site de conteúdo adulto: 'Independência financeira'

Em entrevista à CARAS Brasil, Keysi Alves, a irmã de Key Alves, do BBB, contou que pretende utilizar renda extra para abrir consultório de fisioterapia

Keysi Alves (28) é a irmã mais velha de Key Alves (23), do BBB 23, e decidiu criar uma conta em um site de conteúdo adulto. Fisioterapeuta e ex-jogadora de vôlei, ela revelou em entrevista à CARAS Brasil que pretende utilizar a renda extra que conquistará através da plataforma para abrir sua própria clínica. "Independência financeira", declarou ela.

Além de Keysi, Key tem uma irmã gêmea, Keyt Alves, que também é jogadora de vôlei. Ela realizou uma cirurgia por causa de uma lesão no joelho em abril, e confessou que decidiu aproveitar o tempo longe das quadras para acompanhar a ex-BBB nos compromissos profissionais e também conseguir trabalhos como influencer. A atleta também chamou a atenção do público ao realizar procedimentos estéticos recentemente. Ela declarou que está aproveitando porque não tinha condições de fazer antes da visibilidade que sua gêmea conquistou no reality da Globo.

Keysi Alves também aproveita a visibilidade pós-BBB de Key e contou que a irmã a incentivou a criar uma conta no OnlyFans. "Todos os preparos e investimentos são feito através da equipe de empresários da Key que trabalham com ela na plataforma", afirmou a fisioterapeuta. Recentemente, Key Alves revelou que vai lançar um worshop para ajudar pessoas que desejam seguir carreira na plataforma de conteúdo adulto. "O conteúdo do curso será muito benéfico para todas as pessoas que tem o interesse de ter uma conta na plataforma, mas não sabem como realizar", contou ela.

A fisioterapeuta ainda falou sobre o assédio que pode receber do público ao entrar para o OnlyFans. "Acredito que será algo natural, até porque o meu conteúdo é de fotos sensuais, assim como o da Key". A ex-jogadora de vôlei declarou que pretende continuar sua carreira na fisioterapia, conciliando com os conteúdos para o OnlyFans. "Ainda pretendo utilizar a renda extra para alguns objetivos profissionais, como obter a minha própria clínica", revelou Keysi Alves.