Key Alves exibe curvas impecáveis em clique na banheira: "Perfeitinha"

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves chamou a atenção ao exibir toda sua beleza

Key Alves, ex-participante do BBB 23, da TV Globo, impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 13, ao compartilhar novas fotos exibindo toda sua beleza.

No feed do Instagram, a jogadora de vôlei postou duas fotos. A primeira imagem é um close do seu rosto, com pouca maquiagem. O segundo clique ela aparece deitada em uma banheira, usando uma lingerie preta, que deixa seu corpo sarado em destaque.

Já na legenda da publicação, Key aproveitou para deixar uma reflexão. "E amanhã só Deus sabe o que ela pensa, o pra sempre dela sempre tem vida curta. Ninguém segura uma mulher segura!", escreveu a ex-BBB.

Os internautas rasgaram elogios para a atleta. "Toda Perfeitinha", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Linda demais", falou uma fã. "Sério, avisa antes de arrasar com os corações assim", brincou uma admiradora.

Recentemente, Key usou as redes sociais para revelar que vai retomar sua carreira como jogadora de vôlei. Ela relembrou a lesão que teve no joelho há um ano, e contou que em 2025 vai voltar às quadras. "Hoje faz exatamente 1 ano que me lesionei pela primeira vez em 13 anos de carreira, uma lesão extremamente complicada no joelho onde eu rompi o LCA no último jogo do campeonato paulista profissional de voleibol. O filme que passa na minha cabeça hoje é que temos que entender cada situação e momento que vivemos, desde ele o mais ruim até o melhor que for", começou.

Ela também deu detalhes sobre voltar a jogar. "[...] Hoje posso com toda certeza do mundo afirmar para vocês que está mais próximo do que vocês pensam em voltarmos. Em janeiro cirurgia está marcada e será um sucesso. Volto a jogar na GRINGA em 2025. Obrigada a todos que torcem para mim como atleta e como ser humano."

Confira as fotos:

Key Alves revela de onde vem seu dinheiro

A ex-BBB Key Alves surpreendeu ao revelar de onde vem o seu dinheiro. Em entrevista a Coluna Play, do Jornal O Globo, a jogadora de vôlei contou qual é a sua maior fonte de renda. "O Only Fans sempre foi minha maior renda, e hoje os novos contratos que eu assinei também. Isso me fez ter essa possibilidade de ter uma casa maior."

Ela ainda acredita que o lançamento de seu perfume também será sua maior renda. "Acredito que o perfume vai se tornar uma das minhas maiores rendas. Foi um grande investimento nosso, muito tempo dedicado. Acredito que vai ser um sucesso de vendas", afirmou.