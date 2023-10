Key Alves anuncia retorno ao vôlei: "Mais próximo do que vocês pensam"

A ex-BBB Key Alves relembrou a lesão que teve no joelho, e falou sobre sua decisão de voltar a jogar vôlei

Key Alves usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para revelar quem em breve vai retomar sua carreira como jogadora de vôlei. Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante do BBB 23, da Globo, relembrou a lesão que teve no joelho há um ano, e falou sobre a sua recuperação.

"Hoje faz exatamente 1 ano que me lesionei pela primeira vez em 13 anos de carreira, uma lesão extremamente complicada no joelho onde eu rompi o LCA no último jogo do campeonato paulista profissional de voleibol. O filme que passa na minha cabeça hoje é que temos que entender cada situação e momento que vivemos, desde ele o mais ruim até o melhor que for", começou.

Em seguida, ela refletiu sobre a vida de atleta. "A vida de um atleta é baseada em fatos reais e não virtual como esse mundo que estou me aventurando hoje que é a internet. Ali sentimos pressão, dores, dias, meses e até anos sem ver a família, enfim, lutar mesmo, sabe?".

Key confessou que esta aproveitando bastante a visibilidade após aceitar participar do BBB, mas confessou que já tem planos para voltar para as quadras. "Na semana que me lesionei, 5 dias depois fui convidada para o BBB, agarrei a aproveitei a minha chance, mas hoje bateu uma saudade das quadras, saudade de vestir a joelheira, saudade dos vestiários da torcida."

A atleta revelou que após passar por uma cirurgia, em 2025 vai voltar a jogar. "Hoje posso com toda certeza do mundo afirmar para vocês que está mais próximo do que vocês pensam em voltarmos. Em janeiro cirurgia está marcada e será um sucesso. Volto a jogar na GRINGA em 2025. Obrigada a todos que torcem para mim como atleta e como ser humano", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Key Alves reage após notícia sobre sua mansão

A ex-BBB Key Alves veio a público para se pronunciar sobre uma notícia envolvendo a sua nova casa. Recentemente, ela contou que se mudou para uma mansão na região de Alphaville, na Grande São Paulo. Agora, o colunista Leo Dias informou que a propriedade foi alugada pela ex-BBB, que não comprou o local.

Ao ver a repercussão da notícia, Key se manifestou. "A casa alugada ou comprada é minha pelo momento que estou pagando. Nenhum momento falei que comprei em lugar nenhum", afirmou a ex-jogadora de vôlei, que em seguida alfinetou o colunista. Confira a mensagem completa!