Kendall Jenner escandaliza ao posar com vestido totalmente transparente

Poderosa! Modelo Kendall Jenner exibe curvas esculpidas e bumbum empinado ao posar com saída de praia reveladora

A modelo americana Kendall Jenner (27) causou alvoroço com uma nova atualização em suas redes sociais nesta segunda-feira, 29. A morena, que faz parte do clã Kardashian-Jenner, chamou a atenção de seus mais de 289 milhões de seguidores ao posar com um vestido totalmente transparente em uma praia.

Nos cliques, a filha da ex-atleta Caitlyn Jenner (73) e da empresária Kris Jenner (67) aparece se divertindo em meio a uma paisagem paradisíaca, usando apenas um biquíni preto e uma saída de praia da mesma cor, que deixa as curvas esculpidas, o bumbum empinado e vários outros detalhes do corpão da modelo à mostra por conta da transparência do tecido.

Além de fazer caras e bocas nos cliques em que aparece sozinha, Kendall também posou com as modelos Haze e Simi, que é namorada do cantor americano The Weeknd. Com looks coloridos, as três mostraram que estão curtindo ao máximo as férias em Mônaco, país europeu que recebeu uma corrida de Fórmula 1 no último fim de semana.

A irmã da influenciadora e empresária Kim Kardashian (42) dispensou a legenda na publicação, mas as palavras não faltaram nos comentários. Fãs de diferentes nacionalidades deixaram elogios para beldade: “Você é maravilhosa”, exaltou um seguidor americano. “Essa garota está pegando fogo”, elogiou outro admirador dos Estados Unidos. “É linda”, disse um fã mexicano.

Kendall Jenner coloca bumbum para jogo ao renovar bronzeado:

Essa não foi a primeira vez que Kendall Jenner escandalizou ao colocar o corpão pra jogo nas redes sociais. Em meados de abril, a modelo americana publicou uma foto em que aparece exibindo o bumbum empinado enquanto renovava seu bronze com um biquíni branco. No registro ousado, a beldade completou o look com acessórios como boné vermelho e óculos de sol preto.