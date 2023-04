De biquíni, Kendall Jenner coloca bumbum para jogo ao renovar bronzeado

Modelo e influenciadora Kendall Jenner atualiza bronzeado e deixa seguidores babando com corpão em banho de sol

Nesta segunda-feira, 10, a modelo e influenciadora Kendall Jenner (27) curtiu o dia de sol, aproveitando para renovar o bronzeado, posando para alguns cliques sensuais e conceituais em suas redes sociais, deixando seus seguidores completamente apaixonados.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo apareceu compartilhando um pouco de seu momento de relaxamento. Na ocasião, Kendall apostou em um biquíni branco com detalhes floridos, completando o look com acessórios como boné vermelho e óculos de sol preto.

Nos cliques, a influenciadora digital aparece exibindo seu bumbum e o corpo para lá de definido, como sua barriga mais que chapada e negativa. Além disso, deitada na espreguiçadeira para pegar o sol, a musa ostentou curvas invejáveis.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza da integrante do clã Kardashian / Jenner. “Admirando, mas de forma respeitosa”, disse uma seguidora. “Meu Deus, como tem sorte esse tal de Bad Bunny”, exclamou um outro, falando dos rumores de relacionamento de Kendall com o cantor porto-riquenho de reggaeton. “Como consegue ser tão perfeita?”, comentou um terceiro internauta. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas e corações de todas as cores possíveis enviados para enaltecer a perfeição de Kendall Jenner.

Veja a publicação da modelo e influenciadora Kendall Jenner exibindo seu corpão impressionante enquanto renova o bronzeado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kendall (@kendalljenner)



Bad Bunny e Kendall Jenner são flagrados juntos em meio aos boatos de affair

No começo de março, em meio aos boatos de que estariam namorando, o cantor porto-riquenho Bad Bunny (28) e a modelo Kendall Jenner (27) foram vistos saindo juntos de um restaurante na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com a TMZ. Segundo o site norte-americano de fofocas, o cartista de reggaeton e a modelo do clã Kardashian-Jenner estavam com vários amigos, incluindo a socialite e empresária Kylie Jenner, irmã de Kendall. Alguns fotógrafos conseguiram flagrar um momento onde trocam um abraço e um beijo ao se despedir.