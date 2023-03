Bad Bunny e Kendall Jenner são flagrados juntos em meio aos boatos de affair

Cantor porto-riquenho Bad Bunny é visto trocando carícias com modelo Kendall Jenner ao sair de restaurante

Nesta terça-feira, 7, o cantor porto-riquenho Bad Bunny (28) e a modelo Kendall Jenner (27) foram vistos saindo juntos de um restaurante na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com a TMZ, é possível que um novo casal esteja se formando no mundo do entretenimento.

Segundo o site norte-americano de fofocas, o cartista de reggaeton e a modelo do clã Kardashian-Jenner estavam com vários amigos, incluindo a socialite e empresária Kylie Jenner, irmã de Kendall. Mesmo que estejam tentando ser discretos, alguns fotógrafos conseguiram flagrar um momento onde trocam um abraço e um beijo ao se despedir.

Bad Bunny and Kendall Jenner in LA 👀 pic.twitter.com/VbY1tTpwTv — Complex Music (@ComplexMusic) March 8, 2023

Desde fevereiro deste ano, alguns boatos de que os dois estariam vivendo um romance começaram a rodar pela internet. Principalmente depois do perfil de fofocas estadunidense DeuxMoi afirmar que eles foram vistos trocando carícias dentro de uma boate.

Kendall Jenner terminou em setembro do ano passado com o jogador de basquete Devin Booker, do Phoenix Suns, da NBA, enquanto Bad Bunny viveu um relacionamento desde 2017 com a designer de jóias Gabriela Berlingeri, mas não revelou quando terminou o relacionamento.