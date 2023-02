Após boatos de photoshop, Kendall Jenner mostra o tamanho enorme das mãos

Modelo Kendall Jenner mostrou as mãos após ser acusada de ter modificado suas fotos digitalmente

A modelo Kendall Jenner resolveu afastar os boatos de que teria usado photoshop em uma de suas fotos. Isso porque a mão dela pareceu estranha em uma fotografia e ela tratou de mostrá-la em tempo real.

A Jenner posou de biquíni abaixada e publicou o clique em suas redes. Acontece que a mão dela parecia estar esticada e deformada, como se ela tivesse usado o aplicativo para diminuir ou aumentar algum ponto e acabou distorcendo o resto. O detalhe chamou a atenção de inúmeros de seus seguidores.

No entanto, a grande surpresa é que a modelo mostrou que sua mão é realmente magra e longilínea como na foto. Nos stories, ela colocou a mão na mesma posição da foto e pode ter afastado rumores de modificação da fotografia, apagada de seu Instagram. Na legenda do story do Instagram ela diz que "sempre teve mãos e dedos longos demais".

Veja vídeo de Kendall Jenner: