Kelly Osbourne dá opinião polêmica sobre o Ozempic: ‘Incrível'

Kelly Osbourne defende o medicamento que está atrelado ao emagrecimento

A cantora Kelly Osbourne surpreendeu ao fazer um comentário sobre o uso do medicamento Ozempic. Em uma entrevista, ela elogiou o produto e alfinetou quem é contra o seu uso para o emagrecimento, sendo que é um remédio indicado para diabetes.

“As pessoas que mais odeiam isso são aquelas que estão usando secretamente ou chateadas porque não tem dinheiro para isso. Infelizmente, neste momento, é algo muito caro, mas, eventualmente, não será porque realmente funciona”, disse ela, que ainda chamou o Ozempic de “Incrível”.

Então, ela completou: “As pessoas odeiam porque querem. Existe um milhão de maneiras de perder peso. Por que não fazer algo que não seja tão chato quanto malhar?”.

Vale lembrar que Kelly Osbourne já fez uma cirurgia no estômago para ajudá-la a perder peso.

Deborah Secco fala do emagrecimento

A atriz Deborah Secco abriu o coração e falou sobre como as críticas do público afetaram sua vida pessoal. Nas telinhas desde muito nova, a artista revelou que tinha vergonha do próprio corpo e até evitava frequentar a praia por conta disso.

"Eu tomei remédio para emagrecer a vida inteira sem precisar", declarou ela em participação ao DiazOn, podcast da atriz Carla Diaz. "Eu tinha uma autoimagem crítica", completou. Ao longo do bate-papo, a famosa afirmou não se preocupar mais com comentários a respeito de sua aparência.

"Estou com uma bunda mole, já esteve mais dura... Estou ficando velha e a velhice não me assusta!", reforçou Deborah Secco. E completou: "Porque eu passei a vida tentando ser perfeita. Então parei de enganar as pessoas sobre quem eu era. Agora me sinto livre para ser imperfeita, tenho empatia por mim mesma e pela adolescente que eu fui. Sobrevivi a muitas coisas difíceis, mas me olho com mais amor: fui piranha, uma mulher livre e que fez tudo o que queria fazer (risos)".