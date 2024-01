Deborah Secco recorda críticas sobre seu corpo: 'Remédio para emagrecer'

A atriz Deborah Secco abriu o coração e contou como os julgamentos do público a respeito de seu corpo afetaram sua vida pessoal

A atriz Deborah Secco abriu o coração e falou sobre como as críticas do público afetaram sua vida pessoal. Nas telinhas desde muito nova, a artista revelou que tinha vergonha do próprio corpo e até evitava frequentar a praia por conta disso.

"Eu tomei remédio para emagrecer a vida inteira sem precisar", declarou ela em participação ao DiazOn, podcast da atriz Carla Diaz. "Eu tinha uma autoimagem crítica", completou. Ao longo do bate-papo, a famosa afirmou não se preocupar mais com comentários a respeito de sua aparência.

"Estou com uma bunda mole, já esteve mais dura... Estou ficando velha e a velhice não me assusta!", reforçou Deborah Secco. E completou: "Porque eu passei a vida tentando ser perfeita. Então parei de enganar as pessoas sobre quem eu era. Agora me sinto livre para ser imperfeita, tenho empatia por mim mesma e pela adolescente que eu fui. Sobrevivi a muitas coisas difíceis, mas me olho com mais amor: fui piranha, uma mulher livre e que fez tudo o que queria fazer (risos)".

A maternidade, segundo ela, também foi um grande fator para seu amadurecimento como mulher. Deborah é mãe de Maria Flor, de oito anos, fruto de seu relacionamento com o ator Hugo Moura.

"Ninguém fala que [a maternidade] tem tudo para acabar com sua energia vital. A gente tinha o 'sonho dourado' da maternidade. Ainda é muito romantizada, porque é tudo difícil, educar é difícil!", declarou a atriz, por fim.

Filha de Deborah Secco radicaliza o visual

Neste sábado, 20, Deborah Secco levou sua filha, Maria Flor, ao salão de beleza para passar por uma transformação radical em seu visual. Com apenas oito anos, a pequena deu um show de autenticidade e ousadia e decidiu pintar o cabelo de vermelho. Após a mudança, a atriz se derreteu pelo resultado em suas redes sociais.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Deborah dividiu um vídeo de antes e depois de sua herdeira, que já passou por outras mudanças em seu visual. Antes de ficar ruiva, a menina já descoloriu a franja e pintou com tintas coloridas, além de ter passado a tesoura no cabelo e deixado os fios curtinhos para ficar parecida com a mãe.

Desta vez, Maria radicalizou e decidiu pintar o cabelo inteiro de um vermelho vibrante. Feliz da vida com o resultado, a herdeira da atriz aparece pulando, dançando e sorrindo muito com o novo visual. Na legenda da publicação, Deborah foi só elogios para a menina: "Hoje foi dia de mudar o visual! Minha ruiva veio aí!", ela se derreteu.