Kelly Key paga manicure caríssima e sai com os pés ''feios'': ''Não podem acreditar''

Cantora Kelly Key pagou caro para fazer os pés em hotel na Angola e se arrepedenu com resultado

A cantora Kelly Key (39) ficou chateada ao gastar bastante dinheiro na manicure para fazer seus pés em hotel de Angola. Nesta terça-feira, 07, a artista mostrou como ficou as unhas após o serviço nada barato e desabafou sobre a situação complicada.

"E eu que fui tentar uma manicure nova pra fazer meus pés, vocês não podem acreditar...", começou dizendo ao contar o que aconteceu.

"Agarrando uma calma" e tentando me esquecer e quanto custou", falou a famosa sobre ter gastado um bom dinheiro para ter as unhas dos pés em ordem e não ter conseguido obter o objetivo.

Segundo ela, após ter recebido os cuidados da profissional, a recepcionista chegou a perguntar o que ela tinha achado do trabalho e se tinha gostado. Ao exibir os pés, a mulher concordou com ela. "A senhora da recepção me perguntou: 'e aí gostou, ficou satisfeita? Não tá mesmo em condições'", comentou Kelly.

A cantora explicou que não resolveu refazer por já ter gasto uma hora e meia no local e deixou por isso mesmo, decidindo não voltar mais ao estabelecimento.

Ainda nesta segunda-feira, 06, a famosa parou tudo ao publicar um clique usando um biquíni de oncinha. Dona de um corpaço sarado, ela chocou com seu abdômen tanquinho.

Veja os pés de Kelly Key:

Filho de Kelly Key completa 18 anos e impressiona com beleza: ''Que gato''

O filho da cantora Kelly Key, Jaime Vitor Freitas, completou 18 anos e ganhou uma festinha em família. No sábado, 04, a famosa encantou ao compartilhar fotos do momento em sua rede social.

Na rara aparição, o jovem, fruto do casamento da artista com o empresário Mico Freitas, apareceu celebrando seu aniversário com os pais. A beleza dele logo chamou a atenção dos internautas.

"A cara do pai, Kelly. Gato com todo respeito e o menor e sua cópia. Parabéns todos lindos", falou uma seguidora. "Eu babo na beleza desse rapaz. Eita mulher que sabe fazer filhos bonitos", elogiou outra.