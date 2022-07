Kéfera mostra tatuagem em local 'secreto'

Kéfera abre o short para exibir tatuagem que fez em local que costuma ficar escondido pela lingerie

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 12h56

A influenciadora digital Kéfera (29) surpreendeu ao mostrar que fez uma tatuagem em um local discreto do seu corpo. A musa fez uma selfie na frente do espelho e abaixou uma parte do shorts para revelar a tattoo.

A estrela fez uma pequena tatuagem na região do quadril, que é um local que costuma ficar escondido pela roupa íntima. “Mi pequeño abanico (meu pequeno leque)”, disse ela na legenda.

Kéfera mostra sua nova tatuagem - Crédito: Reprodução / Instagram

Kéfera revela que já recusou convite para o BBB

Há pouco tempo, Kéfera contou que foi convidada para participar do Big Brother Brasil, mas não aceitou. Ela disse que um produtor entrou em contato e ela disse que não estava pronta para este tipo de experiência. “Recebi uma mensagem de um fulano de tal falando: 'sou produtor de elenco aqui na Globo e quero te fazer um convite'. Na hora eu falei: 'novela! Yes!'”, disse ela, que só descobriu depois que era o convite para o reality show.

E completou: “Nossa eu fiquei apavorada! Fiquei muito assustada porque até agora era só especulação. Falei que eu não sabia muito se era a minha vibe e que não estava pronta para uma experiência dessas. Ele veio atrás de mim e eu esqueci de responder. Rolou mais uma mensagem e eu não respondi. Deixei literalmente no vácuo”.

Logo depois, ela ainda justificou sua decisão de não ir para o programa. “Eu fiquei com muito medo de ir para o BBB justamente porque já teve a época que era moda odiar a Kéfera. Era muito legal odiar a Kéfera. A moda do momento era ser hater meu. E eu acho que eu sou o tipo de pessoa que é muito extremo. Ou a pessoa me ama muito ou me odeia muito. Não tem um meio termo”, refletiu.