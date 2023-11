Kéfera Buchmann exibe seu corpo musculoso na web

Kéfera Buchmann impressiona ao mostrar o seu corpo definido em nova aparição nas redes sociais

A influenciadora digital e atriz Kéfera Buchmann está musculosa! Nesta semana, a estrela apareceu apenas de biquíni amarelo neon nas redes sociais e exibiu seu corpo sequinho e definido nos stories do Instagram.

Nas imagens, ela ostentou os braços musculosos, a barriga reta e as curvas definidas ao posar de frente e de costas. “Gata demais”, disse ela.

Nos últimos tempos, Kéfera aderiu ao estilo de vida saudável. Ela colocou os exercícios físicos em sua rotina diária, com idas à academia, e também aderiu a uma alimentação balanceada.

Kéfera rebate críticas

Kéfera Buchmann também usou as redes sociais para rebater uma polêmica com seu nome. A estrela ensinou uma receita de pepino com gelatina diet e deu o que falar. Então, ela negou que tenha incentivado a compulsão alimentar ao dar a dica do que gosta de comer.

"Não estava com nenhuma saudade disso, pegam um trecho do que eu falo e vira um bafafá. Postei uma parada que eu gosto de comer, vim numa semana falando sobre compulsão alimentar, a importância de ir atras de um profissional e vem uma galera que não acompanha e vem causar polêmica", disse ela.

E completou: "Quem ficou engatilhado com a história de pepino e gelatina porque achou isso um incentivo... Não sei nem como explica, não é incentivando a compulsão, é incentivando a não comer doce, ainda falo não falam dietas extremas e tenham acompanhamento de profissional. Nunca passei dica de dieta ou de treino para vocês, eu mostro o que eu faço, outro dia estava comendo trufa. É que eu gosto de pepino com gelatina. Espero que tenha ficado claro que dá para comer de tudo, é só ter o acompanhamento de um profissional".