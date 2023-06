Karoline Lima chama atenção ao exibir corpão escultural em cliques na praia

De biquíni fininho, a influenciadora digital Karoline Lima ganhou elogios ao exibir o corpaço na web

A influenciadora digital Karoline Lima elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 28, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpão escultural enquanto curte o dia na praia.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a mãe de Cecília, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, esbanja suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni amarrações preto.

"Deus tem cuidado muito bem de mim", afirmou a loira, que aparece sorridente em meio ao lindo cenário. A postagem recebeu diversos elogios dos seguidores. "Linda e leve", disse uma fã. "Perfeita", escreveu outra. "Mami muito linda", comentou mais uma.

Vale lembrar que Karol está solteira desde o fim de seu relacionamento com Gui Araújo. Ela anunciou o término no começo de maio. "Eu e Guilherme terminamos, mas, diferente das vezes que eu já apareci na mídia por conta da minha vida pessoal, dessa vez não existe drama, não existe traição, não existiu mentira, não existiu nada. A gente, simplesmente, não está mais junto. Eu tô solteira e não precisa se tornar uma novela mexicana isso tudo. Simplesmente não funcionou e vida que segue. Eu tô feliz, tô seguindo minha vida, fazendo meus planos e espero que ele também. E a gente não precisa se odiar por isso, a gente não precisa jogar hate um no outro e nem nada disso. Tá longe de ser o que eu quero", afirmou.

Confira as fotos de Karol de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Karoline Lima e Éder Militão organizam festa para filha juntos

Recentemente, Karoline Lima veio a público para esclarecer detalhes da primeira festa de aniversário da filha, a pequena Cecília. A loira revelou que se uniu ao pai da menina, o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Éder Militão, para organizar a celebração especial.

O assunto veio à tona depois que a nova namorada do atleta, Cássia Lourenço, publicou o convite da festa em suas redes sociais. Depois da repercussão, a influencer usou os stories do Instagram para explicar a organização. "Sobre o aniversário da Cecília: estou vendo um monte de gente postando convite, pessoal da família dele... A minha família ainda não recebeu, tá para receber essa semana. Vai todo mundo receber, não precisa se preocupar!"

"O que aconteceu foi o seguinte: iam existir duas festas, a minha e a do pai dela, como vocês já sabiam. Só que seriam dois temas, duas festas, duas famílias, lembrando que Cecília é uma só, um neném, uma criança. Já que o foco é Cecília, ela tem uma família só, por que vamos dividir se eu e ele estamos em paz? Ele está fazendo tudo, tá lindo e eu estou amando! Estou muito feliz com isso tudo, porque vai ser uma coisa só, uma família só", complementou.