Juliana Silveira chama atenção ao exibir pernas torneadas em look curtinho: "Linda"

A atriz JulianaSilveira, que está com 43 anos, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 16, ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece toda produzida e fazendo algumas poses.

Nos cliques publicados no Instagram, a artista surge usando uma minissaia azul, uma camisa branca com detalhes preto e um casaco. Ela ainda deixou os fios presos e caprichou na maquiagem. Além disso, completou a produção com brincos em formato de estrela.

Ao dividir os registros da produção, Juliana deixou uma mensagem motivacional. "Que no dia de hoje possamos ser capazes de olhar em volta e agradecer por aquilo que temos e somos. Ser grato pela vida e pelas pessoas que nos cercam é essencial para a felicidade", escreveu a atriz na legenda.

Os seguidores exaltaram a beleza da famosa nos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Sempre maravilhosa", afirmou outra. "Quando o assunto é entregar tudo nos looks, você não brinca em serviço, né? Tá linda, Ju", falou uma fã.

Vale lembrar que Juliana fez sua estreia na TV aos 13 anos, como assistente de palco da Casa da Angélica, no SBT. Depois, ela participou de outros trabalhos na televisão, mas o papel de maior destaque foi em Malhação, em 2002, da Globo, interpretando a protagonista Júlia. Seu último trabalho foi na novela Apocalipse, em 2017, na Record TV.

Juliana reflete sobre o envelhecimento

Recentemente, Juliana Silveira apareceu deslumbrante em fotos de biquíni durante as férias com o filho, Bento (11), e o marido, João Vergara, para as ilhas Turks e Caicos. Em entrevista na Revista CARAS, ela comentou sobre como lida com a vaidade, quais tratamentos faz em seu corpo e como vê o envelhecimento.

"Eu gosto do que a passagem do tempo fez e faz comigo. Já em relação à estética, eu sou muito mais conservadora, pelo menos é o que minha dermatologista diz. Não gosto de tratamentos definitivos, não tenho vontade de mudar nada na minha aparência. Nunca tive vontade de fazer plástica ou uma lipo [...]", disse ela.

Então, ela refletiu sobre o envelhecimento. "Sou do time que acha que envelhecer é sorte e quero viver a vida com qualidade. O lance é não se comparar com ninguém e investir em autoconhecimento. Prestar atenção aos seus desejos e ao que você sente para poder ter a liberdade de escolher os tratamentos sendo fiel à sua essência. Acho que beleza e bem-estar vem dessa conexão com você mesma", contou.

