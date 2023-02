Juliana Silveira surge de biquíni aos 42 anos e diz: 'Envelhecer é sorte'

De biquíni durante as férias em família, Juliana Silveira revela quais são os seus cuidados com a beleza: 'Meu corpo não é perfeito, mas eu acho lindo!'

A atriz Juliana Silveira (42) apareceu deslumbrante em fotos de biquíni durante as férias com o filho, Bento (11), e o marido, João Vergara, para as ilhas Turks e Caicos. Em entrevista na Revista CARAS, ela comentou sobre como lida com a vaidade, quais tratamentos faz em seu corpo e como vê o envelhecimento.

"Eu gosto do que a passagem do tempo fez e faz comigo. Já em relação à estética, eu sou muito mais conservadora, pelo menos é o que minha dermatologista diz. Não gosto de tratamentos definitivos, não tenho vontade de mudar nada na minha aparência. Nunca tive vontade de fazer plástica ou uma lipo", disse ela.

A artista gosta de alguns procedimentos estéticos. "Curto as tecnologias, os lasers, faço botox, gosto do ácido hialurônico e do resultado dos bioestimuladores de colágeno. Meu corpo não é perfeito, mas eu acho lindo! Sou grata a tudo que esse corpo me proporciona, a vitalidade, saúde, isso que importa", declarou.

Então, ela refletiu sobre o envelhecimento. "Sou do time que acha que envelhecer é sorte e quero viver a vida com qualidade. O lance é não se comparar com ninguém e investir em autoconhecimento. Prestar atenção aos seus desejos e ao que você sente para poder ter a liberdade de escolher os tratamentos sendo fiel à sua essência. Acho que beleza e bem-estar vem dessa conexão com você mesma", contou.

Por fim, Juliana Silveira contou sobre a sua rotina de cuidados com o corpo e a pele no seu dia a dia. "Aprendi a gostar de malhar. Faço musculação três vezes por semana e amo a aula de bike. Saio de lá com a endorfina nas alturas. Brinco que não há Rivotril melhor do que suar! (risos). Faz bem para a saúde mental também, não é só estética. O corpo foi feito se movimentar, você só precisa encontrar o esporte ou atividade que te dá prazer. Quanto à pele, tenho meus rituais matinal e noturno de skincare. Se puder escolher um produto para cuidar da pele e usar diariamente, o protetor solar com cor genderfluid é essencial", declarou.

Fotos: Revista CARAS