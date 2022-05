Juliana Paes aposta em vestido amarelo chamativo e chama a atenção: ''Sol mais lindo''

Atriz Juliana Paes elegeu look nada discreto para mais um 'Caldeirão' e impressionou

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 07h04

A atriz Juliana Paes (43) impressionou com mais um look nada discreto para gravar o Caldeirão de Marcos Mion (42).

Nesta quinta-feira, 26, a artista compartilhou fotos para mostrar a produção que fez para participar do programa e chamou muita atenção com o vestido escolhido.

Amarela brilhante, a peça de alcinha e longa deixou Juliana Paes arrasadora. "Look nota 10 para o #Caldeirola no @caldeiraonaglobo. Gostaram? Eu ameeei! Sábado é dia de mais caldeiloucos, quem é do time que não perde por nada", avisou ela na legenda.

Nos comentários, a famosa recebeu uma chuva de elogios. "Muito gata", admiraram. "O sol mais lindo", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Juliana Paes deu outro show de beleza ao aparecer plena de look ginástica, mesmo após fazer exercícios.

Juliana Paes aposta em look amarelo nada discreto para o Caldeirão; confira: