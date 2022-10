Juliana Didone surge de biquíni ao celebrar seus 38 anos de vida

Magérrima, Juliana Didone exibe o corpo curvilíneo ao posar na piscina em seu aniversário de 38 anos

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 09h42

A atriz Juliana Didone elevou a temperatura das redes sociais ao exibir o corpo sarado nas redes sociais. Ao completar 38 anos de vida, ela compartilhou uma nova foto com look mínimo.

A estrela surgiu apenas de biquíni preto ao aproveitar o dia ensolarado na piscina e ostentou suas curvas impecáveis e a beleza deslumbrante com um sorrisão no rosto. “3.8 'Gracias a La Vida, Que Me Ha Dado Tanto...”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Didone (@julianadidone)

Juliana Didone relembra encontro desastroso

Há pouco tempo, Juliana Didone contou a história de um encontro amoroso que não deu muito certo. Ela contou que se encantou por um homem no carnaval e resolveu entrar em contato. “Mandei um direct para ele. A resposta dele foi um girassol. Não tinha muito o que pensar. Dias depois, ele deu o ar da graça e mandou uma mensagem”, disse ela no podcast Posso Mandar Áudio?, de Dani Calabresa.

“A gente começou a se ver, foi ganhando intimidade, tudo perfeito. Só falta o quê? O real, né? Encontrar a pessoa, sentir a pessoa. Ele era de uma outra cidade, então, a gente foi sustentando o nosso romance com vídeos. E aí, a gente ia criando toda uma idealização do nosso primeiro encontro, de como seria... até que um dia, ele disse que viria ao Rio a trabalho. Mas, o dia chegou e ele não”, relembrou.

"Fiquei mal, estava há dois meses falando todo dia com o cara, conversando por horas e ele falando que queria me ver. E quando vem, não veio. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele respondeu muito frio e desapareceu. Não continuei procurando para não alimentar o desprezo. E me inscrevi em cursos sobre o amor: o amor na pandemia, o amor digital, o amor em todos os lugares... Para tentar entender a doencinha da minha cabeça de ter me envolvido com um cara que eu nunca tinha visto, praticamente", afirmou.

Dias depois, o cara reapareceu e eles se encontraram pessoalmente. "O abraço foi bom, mas foi estranho. A gente tinha assunto, mas estava um clima desconfortável. Ficamos lá conversando, depois nos beijamos. E o clima começou a esquentar, começou a bagunça... Mas era uma coisa meio performance, zero afetivo", finalizou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!