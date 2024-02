Juju Salimeni exibe curvas impecáveis ao apostar em fantasia minúscula

A musa fitness e influenciadora digital Juju Salimeni ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar um ensaio fotográfico

Juju Salimeni chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de cliques em clima de Carnaval nesta quinta-feira, 1°. A musa e influenciadora digital realizou um ensaio fotográfico com uma fantasia minúscula, e seu corpaço se destacou.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, Juju surgiu usando um biquíni fio-dental prata, uma coroa na cabeça e uma sandália de salto alto. O look deixou o bumbum gigantesco e as pernas definidas da influencer destacadas. "É Carnaval", celebrou ela na legenda da publicação.

Rapidamente a postagem recebeu diversas curtidas e elogios. "Muito perfeita", disse uma seguidora. "Musa", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "O corpo surreal", comentou mais uma. "A verdadeira rainha", afirmou um admirador.

Recentemente, Salimeni caprichou no look para o primeiro ensaio no sambódromo da escola Barroca Zona Sul. A musa da bateria e se mostrou bastante animada em voltar para a avenida após três anos longe, e surgiu usando um look todo dourado, deixando seu bumbum gigantesco em destaque. "Nosso primeiro ensaio no sambódromo! Que emoção voltar pra essa avenida depois de 3 anos longe do carnaval! Contagem regressiva pro grande dia", disse ela.

Confira as fotos:

Juju Salimeni explica motivo de não voltar para TV

A musa fitness Juju Salimeni falou sobre não ter o desejo de voltar a trabalhar na televisão. Ex-panicat e ex-integrante do Legendários, de Marcos Mion na Record TV, comentou em sua rede social, o motivo de não querer retornar para a rotina das telinhas.

Faturando muito na rede social, a influenciadora expôs o lado negativo do trabalho na TV. Segundo a famosa, ela não está mais acostumada com a demanda e horários marcados, preferindo ter certa liberdade. "Provavelmente não. Eu desacostumei total com o ritmo da TV, horas intermináveis de gravações, rotina cansativa sem férias, sem horário certo... Eu fiz isso por muitos anos pra poder ter um futuro mais tranquilo. Hoje eu tenho liberdade pra fazer meus horários e estar trabalhando em qualquer lugar do mundo. Não voltaria pra aquele tempo", explicou.