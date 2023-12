Trauma? Juju Salimeni explica motivo de não voltar para TV

Ex-panicat, Juju Salimeni explica motivo de se manter afastada da televisão; musa fitness expôs lado negativo de trabalho

A musa fitness Juju Salimeni falou sobre não ter o desejo de voltar a trabalhar na televisão. Ex-panicat e ex-integrante do Legendários, de Marcos Mion na Record TV, comentou nesta quarta-feira, 13, em sua rede social, o motivo de não querer retornar para a rotina das telinhas.

Faturando muito na rede social, a influenciadora expôs o lado negativo do trabalho na TV. Segundo a famosa, ela não está mais acostumada com a demanda e horários marcados, preferindo ter certa liberdade.

"Provavelmente não. Eu desacostumei total com o ritmo da TV, horas intermináveis de gravações, rotina cansativa sem férias, sem horário certo... Eu fiz isso por muitos anos pra poder ter um futuro mais tranquilo. Hoje eu tenho liberdade pra fazer meus horários e estar trabalhando em qualquer lugar do mundo. Não voltaria pra aquele tempo", comentou.

Noiva desde dezembro de 2022, Juju Salimeni adiou planos de casamento e gravidez por conta do Carnaval. Com exclusividade para a CARAS Digital, ela disse quando deseja subir ao altar. "Estamos pensando para após o carnaval. Ainda não temos uma data certa, mas queremos que seja no primeiro semestre de 2024", declarou quando será a cerimônia.

Uso de hormônios e gravidez

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Juju Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar "bombas" para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou para a CARAS Digital como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

"Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.

"Não me incomodo com quem diz que uso bomba, quem fala dessa forma é uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento. Eu não dou atenção para pessoas leigas que opinam sobre assuntos que não conhecem.m para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele", declarou a musa fitness para a CARAS.