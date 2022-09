José Loreto surge elegante em fotos preto e branco e reflete: "Tudo na hora certa"

Ator José Loreto compartilhou uma série de fotos preto e branco e fez uma reflexão nas redes sociais

Redação Publicado em 15/09/2022, às 09h04

José Loreto (28) encantou internautas nas suas redes sociais na última quarta-feira, 14. O ator compartilhou uma série de fotos em preto e branco e esbanjou beleza nos registros.

Através de seu perfil no Instagram, José Loreto compartilhou uma sequência de fotos preto e branco, em que aparece de óculos e um look preto estiloso.

Na legenda da publicação, José Loreto, que está vivendo o Tadeu na novela Pantanal, aproveitou para refletir: "Senta e espera José... tudo na hora certa", escreveu no post, que foi bem recebido por seus seguidores na web.

Nos comentários, seguidores de José Loreto aproveitaram para falar da beleza do ator: "Que homem", escreveu um internauta. "Um gato", disse outro. "Chique demais", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos de José Loreto:

JOSÉ LORETO E RAFA KALIMANN TOMAM BANHO DE DUCHA JUNTOS

A influenciadora digital Rafa Kalimann e o ator José Loreto aproveitaram para curtir um momento juntos e ao ar livre. Os dois apareceram juntos enquanto tomavam uma ducha no jardim após um tratamento caseiro nos cabelos. Os dois passaram uma misturinha caseira com babosa nos cabelos e foram tirar o produto dos fios com um banho de ducha. “Tutorial Bendita Babosa: Babosa, óleo de coco, creme sem enxágue, afeto em abundância. Misture tudo e seja feliz”, disse ele na legenda.

